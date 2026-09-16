Las lluvias serán intensas la tarde y noche de este miércoles del litoral de Tarragona a Barcelona

Rueda de prensa del Meteocat y Protecció Civil - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) prevé la llegada de una perturbación de lluvias intensas que afectarán a diversas comarcas del litoral y prelitoral, especialmente desde la zona de Tarragona hacia Barcelona, si bien también pueden estar afectados puntos del interior de Girona y zonas del prelitoral.

Lo ha explicado en rueda de prensa este miércoles el jefe de predicción del Meteocat, Santi Segalà, acompañado del subdirector de prevención de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, quien ha explicado que no está previsto enviar un Es-Alert en las comarcas afectadas porque el aviso actual es de 4 sobre 6, aunque no descarta hacerlo si el nivel de peligro aumenta.

La predicción meteorológica indica que las lluvias se producirán a partir de la tarde y durante la primera parte de la noche de "forma local".

ZONAS AFECTADAS

En cuanto a las comarcas que pueden sufrir fuertes chubascos, incluso torrenciales, Segalà ha indicado que las lluvias pueden caer en el Alt i Baix Penedès, Baix Llobregat, Tarragonès, Barcelonès e incluso alcanzar la zona del Vallès.

Por otro lado, el interior de las comarcas de Girona y el Prepirineo oriental también pueden superar los umbrales de 40 litros en 30 minutos, e incluso el de 90 litros en 3 horas.

CONSEJOS DE PROTECCIÓ CIVIL

Desde Protecció Civil ha recordado los consejos básicos de autoprotección en caso de lluvias torrenciales, como reducir al máximo los desplazamientos y procurar evitar zonas inundables y traspasar ríos y rieras.

Segalà también ha apelado a la responsabilidad ciudadana y ha recomendado seguir los canales oficiales para hacer un seguimiento del episodio de lluvias.