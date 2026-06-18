Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en Ulldecona (Tarragona) tras una búsqueda de Bombers

Archivo - Vehículo de los Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

TARRAGONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de un hombre de 64 años ha sido hallado en Ulldecona (Tarragona) tras una búsqueda de los Bombers este miércoles por la noche, informan los Bombers en un comunicado este jueves.

El cuerpo fue alertado a las 21.22 horas de este miércoles de la desaparición de un hombre que había salido por la mañana a realizar una ruta por la Torreta de Montsià, en Ulldecona (Tarragona), cuyo cuerpo sin vida fue hallado poco después de las 23 horas en un sendero en la misma zona de la Torreta.

Los Bombers activaron un operativo de investigación, integrado por 5 dotaciones, entre los que trabajaron efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) del parque de Valls y efectivos de los parques de Tortosa y Ulldecona (Tarragona), además de 3 patrullas de los Mossos d'Esquadra, efectivos de la Policía Local de Ulldecona y 2 ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

OTRO DESAPARECIDO

Por su parte, a las 23.54 horas del miércoles, los Bombers fueron alertados de la desaparición de un hombre de 88 años en Arenys de Mar (Barcelona), que había acudido por la mañana a su campo y no había regresado al domicilio.

El hombre fue localizado con vida poco antes de las 6.00 horas de este jueves y fue trasladado al CUAP Maresme en estado menos grave.

Para la búsqueda, se activó un dispositivo formado por 9 dotaciones terrestres y efectivos del Grupo Canino de Investigación (GRCR), que efectuaron una búsqueda intensiva por los caminos y zonas cercanas, además de patrullas de los Mossos d'Esquadra, efectivos de la Policía Local de Arenys de Mar y del SEM.