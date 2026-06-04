Localizan un refugio antiaéreo inacabado de 1937 en el mercado de l'Abaceria de Barcelona

Refugo antiaéreo inacabado en el mercado de l'Abaceria de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos arqueológicos realizados en el entorno del mercado de l'Abaceria de Barcelona han revelado la presencia de un refugio antiaéreo inacabado que, según la documentación conservada, fecha de 1937 y se habría utilizado durante la Guerra Civil.

Se trata de una estructura tipo galería, de la que se ha conservado un tramo de unos 68 metros, con una amplitud de unos 1,10 metros y una altura de 2 metros, con capacidad para unas 240 personas, indica el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Sus características hacen pensar que podría corresponder al refugio R.0230, utilizado durante la Defensa Pasiva de Barcelona y financiado mediante subvención pública, si bien podría tratarse de una obra inacabada al no presentar revestimiento en algunos tramos.

El descubrimiento permite diferenciar esta estructura de otro refugio documentado hace unos años bajo el mercado de l'Abaceria, correspondiente a una construcción diferente y que podría identificarse con los refugios 1195 o 0008.

Dado que la estructura no está totalmente terminada y en algunos puntos las arcillas están aplastadas, una vez documentado el refugio, quedará cerrado con un registro para hacerlo accesible para posibles inspecciones llevadas a cabo por personal técnico.