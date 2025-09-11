López (CC.OO.) afirma que lucharán "sin parar" para conseguir la reducción de jornada

La secretaria general de CC.OO. De Catalunya, Belén López, y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, en la ofrenda al monumento de Rafael Casanova por la Diada de Catalunya - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha advertido este jueves de que seguirán luchando "sin parar" para conseguir la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas que el Congreso tumbó este miércoles.

Lo ha dicho tras la tradicional ofrenda de CC.OO. y UGT al monumento de Rafael Casanova por la Diada de Catalunya, que han acompañado con una pancarta reivindicando la medida, y ha asegurado que el rechazo del Congreso es una mala noticia, porque, según ha dicho, no se puede avanzar en una construcción nacional de Catalunya "si no se avanza paralelamente en la construcción social".

También ha considerado una mala noticia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre el catalán en la escuela, ha defendido que siga siendo la lengua "vehicular y de cohesión" en Catalunya, y además ha constatado su solidaridad con el pueblo palestino.