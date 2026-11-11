López (CC.OO. de Catalunya) dice que la huelga general va "súper bien" y que es un éxito

Archivo - La secretaria general de CCOO Catalunya, Belén López, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha asegurado que la huelga general va "súper bien" en declaraciones a la prensa la mañana de este miércoles.

"Está siendo una jornada histórica, de éxito", ha añadido, y ha afirmado que no se está trabajando en las principales empresas de Catalunya.

"Voy a decir que está todo parado y creo que está siendo un éxito esta huelga, porque la gente trabajadora está muy harta de una situación en que, aunque trabaja, trabaja y hace muchas horas, muchas de ellas no retribuidas, sabéis que tenemos dos millones y medio de horas extras, ni compensadas ni retribuidas, no llegan a final de mes", ha dicho.

López ha dicho que los trabajadores en servicios mínimos que no pueden acceder a su puesto de trabajo por los piquetes lo deben notificar a la empresa y "en principio, no deberían tener ningún problema".

Ha dicho que en un día de huelga general "no puede haber una normalidad y es algo que la gente debe asumir", y ha invitado a los trabajadores que no secundan el paro, que lo hagan.

TENSIONES

Preguntada por las tensiones que puede haber en los cortes de carreteras y los piquetes, López ha asegurado que sus militantes tienen "indicaciones claras y precisas" de que debe ser un diálogo constructivo.

"Por lo tanto, evidentemente es un día de huelga, hay tensiones siempre, pero las intentamos gestionar desde el diálogo, desde el consenso y ser muy pedagógicos con la gente de por qué hacemos esto", ha afirmado.

López ha subrayado que el "derecho al trabajo" se tiene todos los días y que el derecho a huelga se ejerce cuando se convocan paros, y ha añadido que sirve para conquistar derechos y no para molestar a la ciudadanía.