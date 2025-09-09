López (CC.OO.) ve "falta de calidad democrática" en no poder debatir la reducción de jornada

La secretaria general de CC.OO. Catalunya, Belén López, en declaraciones a los medios este martes ante el Arc de Triomf - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

Defiende la medida para alcanzar la "igualdad real" entre hombres y mujeres

La secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha lamentado la "falta de calidad democrática" que se puede producir este miércoles si no se acepta a trámite el proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral en el Congreso, y ha lamentado que Junts haya rechazado apoyarlo, por lo que ha instado a complementar el proyecto con sus visiones particulares.

Lo ha dicho este martes en declaraciones a los medios ante el Arc de Triomf de Barcelona, donde se han concentrado representantes de UGT y Plataforma + Drets i + Justícia Social, que han desplegado una pancarta que rezaba 'Més temps lliure per viure millor. Reducció de la jornada ja!', en una concentración previa a la de este miércoles para mostrar su apoyo a la reducción de la jornada laboral.

"La reducción de jornada es una forma de vivir mejor. Si finalmente este miércoles no entra a trámite, no se podrá hacer el debate democrático porque no tienen argumentos y les da miedo", ha subrayado López.

Por otro lado, ha abierto la puerta a sentarse a negociar con los sectores que tengan dificultad para aplicar esta ley, pero ha lamentado que Junts no haya concretado cuáles son y haya comprado los discursos y argumentos de la patronal, según ella.

Además, ha recordado que esta medida es una oportunidad para alcanzar la "igualdad real" entre hombres y mujeres porque permitirá que se pueda repartir de una forma más equitativa el trabajo de cuidados entre toda la sociedad, por lo que ha apelado a los grupos a mirar hacia una sociedad moderna y no hacia una que apueste porque las mujeres se queden en casa y los hombres tengan tres trabajos, textualmente.

"GOLPES AL PECHO POR CATALUNYA LOS JUSTOS"

De cara a la Diada de Catalunya de este jueves, López ha puesto en valor que la construcción nacional y la defensa de los catalanes también debe tener en cuenta aspectos como la reducción de jornada laboral y ha pedido dejar atrás proclamas vacías que, según ella, no tienen sentido: "Golpes al pecho por Catalunya los justos".

Finalmente, ha afirmado que el posicionamiento de Junts está relacionado con intereses que van más allá de la medida en concreto, por lo que ha abogado a dejar atrás "tacticismos" con temas como este y hacer política en otros espacios.