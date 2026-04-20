López (Comuns) no descarta la retirada del decreto de vivienda si supone su posterior aprobación

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, ha asegurado este lunes que no descartan ningún escenario, tampoco el de la retirada del decreto de vivienda del Gobierno, si implica su posterior aprobación.

"No se descarta ninguna fórmula ni posibilidad si lo que supone es aprobar esta prórroga", ha subrayado en rueda de prensa al preguntársele al respecto, por lo que señala que esta semana es clave para analizar todos los escenarios posibles.

Tras asegurar que mantienen conversaciones con todas las fuerzas, ha emplazado a aparcar "excusas" para no sentarse a hablar, concretando que no se refiere explícitamente a Junts, y a buscar puntos de entendimiento que permitan que la prórroga de los alquileres sea efectiva.

"No hay nada que pueda justificar que no nos sentemos a negociar y hablar. Todo el mundo debe estar a la altura", ha resaltado López, que ha evitado el choque con Junts al preguntarle por las declaraciones de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, de que el partido de Carles Puigdemont es racista y clasista.

Y es que, pese a admitir que tienen diferencias ideológicas con Junts, ha constatado que la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ya manifestó que no comparten que los dirigentes y los votantes de Junts sean racistas y clasistas, pese a que sí alertan de que se están comprando políticas "de Aliança Catalana y de la extrema derecha".

CONSORCIO DE INVERSIONES

Sobre el Consorcio de Inversiones pactado entre el Govern y ERC, López ha destacado la importancia de que se materialice y que se ejecuten las inversiones "teniendo en cuenta la realidad territorial y las prioridades del territorio".

También ha celebrado el proceso de regularización de migrantes, pese a reclamar a la administración que ponga las estructuras necesarias para facilitar y agilizar los trámites que deben hacerse.