López (PSC) afea a la CE estar "desaparecida" ante el control fronterizo a españoles en Italia

Archivo - El vicepresidente del Parlamento Europeo Javi López - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Parlamento Europeo, Javi López (PSC), ha criticado que la Comisión Europea haya estado "absolutamente desaparecida" y no haya frenado la medida de Italia de interponer controles fronterizos a los españoles que visiten el país tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

Ha expresado que la inacción de la CE ha terminado "abocando" al Gobierno a tomar la lógica de la reciprocidad, haciendo controles fronterizos a italianos que viajen a España, ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

"La respuesta, especialmente en las primeras 48 horas, fue impropia desde una lógica de solidaridad europea. Lo cierto es que durante los últimos años hemos visto episodios en los que la solidaridad europea ha funcionado. Y recuerdo, por ejemplo, a Lampedusa".