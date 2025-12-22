La lotera de Sant Boi (Barcelona) celebra repartir el tercer premio a un bar del barrio

Un hombre mete las bolas con los premios en el bombo de la lotería durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La propietaria de la administración número 5 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Míriam Vázquez, ha repartido 15 series del número 90.693, el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad que se celebra este lunes, un número que se ha vendido principalmente por ventanilla y a un bar cercano del barrio.

En declaraciones a Europa Press, Vázquez se ha mostrado visiblemente emocionada por repartir más de 7,5 millones de euros, y ha añadido que muchos de los premiados han acudido presencialmente a la administración para celebrarlo.

Vázquez ha dicho que es un número nuevo que no habían tenido hasta ahora y los trabajadores de la administración poseen otros números, pero no el tercer premio.