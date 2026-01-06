Un lotero de Barcelona vende 5 series del segundo premio de 'El Niño', un total de 3.750.000 euros

Un bombo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La administración de lotería de la calle Sicília 160-164 de Barcelona ha vendido 5 series del segundo premio del sorteo de 'El Niño', el 45.875, premiado con 750.000 euros por serie, 75.000 euros por cada décimo, por lo que el establecimiento ha repartido 3.750.000 euros en premios.

En declaraciones a Europa Press este martes, el lotero, Pablo Martín Vuelta, que ha explicado que regenta el establecimiento con su mujer, ha dicho que han vendido íntegras por ventanilla las 5 series, un total de 50 décimos.

Además, ha explicado que un vecino tuvo la suerte de comprar el último décimo premiado este lunes por la noche, justo antes de la hora de cierre.