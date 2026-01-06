Un lotero de El Prat (Barcelona) vende 7 décimos del primer premio de 'El Niño' y devuelve 3

Varias personas rellenan los bombos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 - Eduardo Parra - Europa Press
BARCELONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -
La administración número 2 de El Prat de Llobregat (Barcelona), ubicada en la avenida Virgen Montserrat 133, ha vendido 7 décimos del primer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño', el 6.703, y ha devuelto otros 3 que no habían sido comprados.
En declaraciones a Europa Press este martes, el lotero, Santiago Martín, que ya dio un quinto premio en la Lotería de Navidad de 2025, ha explicado que tenían una serie del número, premiado con 200.000 euros el décimo, del que ha vendido 3 en web y 4 por ventanilla.
"Teníamos otros tres colgados de última hora pero nadie los quería y los tuvimos que devolver", y añade que es una alegría haber podido repartir parte del premio pero que ha sido una lástima, en sus palabras, porque ha sido poco y ha tocado a poca gente.