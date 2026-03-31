Lucas Barreta, nuevo director de Ilunion Hotels en Catalunya

El director de Ilunion Hotels en Catalunya, Lucas Barreta - ILUNION HOTELS

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ilunion Hotels ha nombrado a Lucas Barreta como nuevo director de Catalunya, con el objetivo de consolidar su modelo hotelero, informa en un comunicado este martes.

Barreta tendrá la responsabilidad de consolidar los resultados operativos de los establecimientos y reforzar la coherencia del modelo en un mercado especialmente exigente.

El directivo ha explicado que competir en Catalunya "exige entender muy bien al cliente internacional y, al mismo tiempo, construir equipos sólidos y alineados".