Lucena (Aena) niega "ningún retraso" en el calendario para ampliar el Aeropuerto de Barcelona

Archivo - El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, en una foto de archivo - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aena, Maurici Lucena, ha recalcado que no existe "ningún retraso" respecto al calendario previsto para la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y ha dicho que esta encaja perfectamente en el DORA IV (2032-2036).

Lo ha subrayado este jueves durante un diálogo en el Cercle d'Economia entre su presidenta, Teresa Garcia-Milà, y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.

"No entiendo porque desde algunos círculos se está haciendo circular la idea de que hay un retraso atribuible a Aena y por tanto al Gobierno, que es el regulador que determina cuándo se realizan las inversiones, en la ampliación del Aeropuerto de Barcelona. Esto simplemente, y lo digo categóricamente, no es verdad. No hay ningún retraso", ha dicho.