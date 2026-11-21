Lucía Aliagas - COMUNISTES DE CATALUNYA

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de la candidatura CUP Comunistes para las elecciones municipales del próximo año en Barcelona ha elegido a Lucía Aliagas como número 3 de la lista que encabezará la diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega.

Aliagas (Mollet del Vallès, 1999) es secretaria general de la Joventut Comunista de Catalunya (JCC) y graduada en Historia con un master en Historia Contemporánea, informa la organización en un comunicado.

De 2017 a 2024 militó en la Associació d'Estudiants Progressistes (AEP) y también ha formado parte del secretariado del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya de 2017 a 2019.