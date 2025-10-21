Lucia del Greco reinterpreta en 'Little Women' el clásico de Louisa May Alcott en el Teatre Lliure

La directora Lucia del Greco con el reparto de 'Little Women' en el Teatre Lliure de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora teatral Lucia del Greco reinterpreta en 'Little Women' el clásico de Louisa May Alcott en clave contemporánea en una "versión libre" en el Teatre Lliure de Gràcia de Barcelona, protagonizada por Elisabet Casanovas, Paula Jornet, Miriam Moukhles, Blanca Valletbó, Mia Esteve y Joan Esteve.

En rueda de prensa este martes, Del Greco ha asegurado que esta revisión de 'Mujercitas', que se podrá ver desde el jueves al 30 de noviembre, surge de su interés por la adolescencia y cómo acaba expuesta a la mirada del otro, de la sociedad y de la familia en un "'vouyerismo'".

CARAS B

En esta mirada sobre la adolescencia retornó a la novela de Louisa May Alcott y se preguntó "cuáles serían las caras B" de sus personajes, que forman parte del imaginario colectivo de generaciones.

Para ello, se sumergió en la biografía de Louisa May Alcott, que estuvo "muy expuesta" al 'voyeurismo', cuyos editores le impusieron condiciones para publicar la novela como que los personajes se casasen o a la que su padre la obligaba a escribir diarios que luego leía.

Del Greco ha dicho que quería concentrarse en ese 'vouyerismo' y reflexionar sobre unos ideales de feminismo y emancipación, y ha afirmado que le interesa que el público vaya a la obra sobre los prejuicios de lo que querría ver: "Los clásicos tendrán tantas versiones como personas quieran ponerlos en escena", ha afirmado.

La autora ha subrayado que ha querido mantener el título en inglés porque está relacionado con uno de los personajes de la obra, Laurie, y por que le permite jugar con que sea "la mayoritaria, la globalización y el capitalismo".

REFERENCIAS A LA NOVELA

La directora ha advertido: "No he trabajado a partir de una Jo escritora que se libera y se emancipa. He reducido al máximo las referencias al contexto narrativo de la novela".

La actriz Elisabet Casanovas, que interpreta a Jo, ha dicho que es una versión muy conceptual que toma lo "esencial" de la novela y abre una puerta a la irreverencia, mientras que Paula Jornet, que encarna a Amy, ha subrayado que es la 'cara B' de cada uno de los personajes.

Respecto a la escenografía, de la que no ha querido dar detalles para sorprender al espectador, la directora ha dicho que se ha construido "un mundo mágico", con referencias a la época de la obra original pero también con filtro contemporáneo, y ha asegurado que quien conozca los personajes de la novela, los podrá reconocer.

Pau Aulí, responsable del vestuario, ha explicado que han construido un imaginario en el que les funcionaba el ballet y las muñecas, y al mismo tiempo mostrar la belleza y cómo se puede construir de una forma artificial.