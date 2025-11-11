Luis Cobo, nuevo director general del hotel Majestic de Barcelona - MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Majestic Hotel & Spa Barcelona ha anunciado este martes el nombramiento de Luis Cobo como nuevo director general, según informado en un comunicado.

Cobo se incorpora al hotel Majestic, ubicado en el paseo de Gràcia, tras su experiencia como gerente general del Park Hyatt Dubai, donde lideró tanto el hotel como su resort de golf.

"Afronto este nuevo reto con entusiasmo y compromiso, con el propósito de seguir elevando el legado de Majestic a través de la excelencia, la autenticidad y la pasión por el servicio", ha celebrado Cobo.

Por su parte, el consejero delegado de Majestic Hotel Group, Malco Par, ha subrayado la "amplia experiencia internacional" y el liderazgo en hoteles de lujo que tiene Cobo.

Tomará el relevo de Pascal Billard, que para el hotel ha desarrollado "una sobresaliente labor" en el cargo al consolidar la reputación internacional de la empresa.