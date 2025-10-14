Luz verde al convenio para organizar el Congreso Internacional de Archivos de Barcelona 2025

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la suscripción del convenio entre el Consejo Internacional de Archivos, el Ministerio de Cultura, la Generalitat, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona para la organización y la financiación del Congreso Internacional de Archivos de Barcelona 2025.

Se celebrará en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) del 27 al 30 de octubre de este año, y será el encuentro "más importante a escala mundial en el ámbito de los archivos y la gestión documental", informa la Generalitat este martes tras el Consell Executiu.

La organización del congreso se ha hecho con la colaboración también con la Associació de Professionals de l'Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya y el tema central, 'Coneixent passats, creant futurs', invita a reflexionar sobre el papel de los archivos "en un mundo en transformación".

Participarán más de 2.000 profesionales de 110 países y para Barcelona supone una "oportunidad única para promover la proyección de la archivística y la gestión documental en Catalunya, con reconocimiento a la trayectoria y el compromiso del colectivo profesional".

El coste total del congreso es de 1,8 millones de euros, que asumirán las administraciones de la siguiente forma: la Administración General del Estado aportará el 20%, la Generalitat el 40%, el Ayuntamiento de Barcelona el 20% y la Diputación de Barcelona otro 20%.