Luz verde al Fons d'Emergència Habitacional para evitar desahucios de vulnerables en Catalunya

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha autorizado la creación del Fons d'Emergència Habitacional, que cuenta con 25 millones de euros ampliables a 50 millones, destinado a evitar desahucios de personas en situación de vulnerabilidad, informa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

El fondo financiará la compra de inmuebles para incorporarlos al parque público de vivienda, que se deberán destinar a personas y familias en situación de vulnerabilidad y que estén afectadas por procedimientos que puedan comportar el desahucio.

En todo caso, el fondo solo se usará en última instancia si se ha acreditado que no existen otros recursos o mecanismos para atender la necesidad residencial urgente.

Se concibe como "un instrumento de cooptación institucional" que debe canalizar las aportaciones de la Generalitat, administraciones locales, entidades del sector público y, si es necesario, otras entidades públicas o privadas que quieran contribuir.

Los inmuebles adquiridos se incorporarán al patrimonio de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, que asumirá su titularidad y gestión, así como la tramitación de los expedientes que acrediten la imposibilidad de atender la necesidad residencial de los afectados.