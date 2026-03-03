Luz verde en el nuevo convenio de colaboración para garantizar la viabilidad de Fira 2000

Archivo - El recinto Gran Via de Fira de Barcelona - FIRA DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha autorizado al Departamento de Economía y Finanzas a suscribir el nuevo convenio de colaboración entre la Generalitat y el resto de accionistas de la sociedad Fira 2000 para la financiación de la ampliación y renovación de los espacios de la Fira de Barcelona en los recintos de Gran Via y Montjuïc.

En un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes, ha señalado que el texto fija las aportaciones económicas y calendario de inversiones que realizarán los socios a la empresa encargada de las obras de construcción del nuevo Hall Zero y de la primera fase de la remodelación del recinto de Montjuïc en el período 2026-2029.

Así, las diferentes instituciones aportarán un total de 139,92 millones de euros durante estos cuatro años, repartidos en función de su participación en la sociedad.

La Generalitat, actualmente el socio mayoritario (53,63%) después de comprar las acciones de la Cámara de Barcelona el pasado mes de junio, aportará 75,04 millones de euros, seguida del Ayuntamiento de Barcelona (24,90%), que contribuirá con 33,65 millones.

El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, la Autoritat Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Diputación de Barcelona (con un 7,44% de las acciones cada uno), aportarán otros 10,41 millones, respectivamente.

UN CONVENIO ADAPTADO AL NUEVO PLAN FINANCIERO

Este nuevo convenio, a diferencia del anterior, vigente durante el periodo 2022-2025, se adapta al plan financiero actualizado, teniendo en cuenta el incremento del precio de las obras del Hall Zero en Gran Via, que ha pasado de 200,8 millones de euros a una inversión total de 365,3 millones.

Esta variación en el presupuesto se explica por el aumento de los gastos de construcción y expropiaciones, y de la superficie construida del proyecto.

REMODELACIÓN DE MONTJUÏC

En cuanto a la remodelación de los espacios de Montjuïc, con un presupuesto de 250 millones de euros, el convenio explica que el proyecto se desarrollará en dos fases, con una primera que se concentra en la rehabilitación del pabellón Alfonso XIII y la construcción de un nuevo pabellón multifuncional.

La previsión es que las obras estén terminadas coincidiendo con la celebración del centenario de la Exposición Internacional de 1929.

La segunda fase, prevista para el período 2030-2035, se centrará en la renovación de los pabellones de las Comunicaciones y de la Metalurgia.

INVERSIÓN TOTAL DE 615 MILLONES

De esta forma, el proyecto de ampliación de las instalaciones del recinto de Gran Via y la remodelación de los espacios de Montjuïc tendrá un coste total previsto de 615 millones de euros.

Esta inversión se financiará vía endeudamiento, con un máximo de 345 millones de euros, de los que 125 millones provendrán del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y los 215 millones restantes de un préstamo bancario con entidades del sector privado.

También se prevé obtener 40 millones de euros provenientes de fondos europeos (FEDER).

ACTUALIZACIÓN DEL CANON ANUAL

El convenio también actualiza el canon anual que paga Fira de Barcelona por el uso de las instalaciones y que pasará de los 15,5 millones de euros en 2026 (12 millones de fijo, más 3,5 millones de variable), a 21 millones anuales hasta el año 2029 (17,5 millones de fijo, más 3,5).

Por último, el convenio también recoge el compromiso de todas las instituciones para continuar con las aportaciones hasta el año 2053.