El Macba expone piezas de su colección en espacios como una peluquería o una pastelería

Una obra en la pastelería Sàbat en el proyecto 'Un museo fuera del museo' del Macba - MIQUEL COLL/MACBA

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura de la Generalitat y el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) impulsan la exposición 'Un museo fuera del museo' que traslada una cuarentena de piezas, la mayoría fotográficas, de la Col·lecció Macba a espacios cotidianos en Catalunya tales como la sala de espera de un dentista, una pastelería, un campo de fútbol, un tanatorio o un ayuntamiento.

El proyecto, comisariado por Martí Manen, quiere acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía y ampliar la relación con las obras más allá de los espacios expositivos convencionales y cuenta con la implicación de los centros de artes visuales de Catalunya, informa el museo este viernes en un comunicado.

Las obras, copias de exposición por cuestiones de conservación, dejan la formalidad del museo para insertarse en entornos vivos y abiertos donde la ciudadanía entrará en contacto de una manera espontánea.

La iniciativa, que se activa progresivamente a partir de este viernes y durará hasta el 30 de noviembre, presenta una cuarentena de piezas de la colección y el archivo del museo en nuevos contextos y se enmarca en la conmemoración de los 30 años del Macba.

El director general de Derechos Culturales, Creación y Bibliotecas de la Generalitat, Xavier Fina, ha asegurado que es necesario "superar una cultura de dos velocidades y garantizar que el lugar de residencia no determina los derechos culturales de la ciudadanía".

'Un museo fuera del museo' quiere ser un ejercicio de provocación en el que la pieza de arte se ubica en un espacio inusual para convertir espacios de tránsito, espera o encuentro en puntos de interacción cultural.

OBRAS

El formato de la mayoría de las piezas es fotográfico, pero también hay un vídeo y unas reproducciones en forma de postal del libro 'Holy Food' de Miralda, que distribuirán entre los clientes los paradistas del Mercat del Centre Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

En la librería Mala Peça de Sabadell se exhibirá 'Exposicions de Joan Brossa a Espanya', una fotografía anónima de 1981 donde se ve a Brossa con amigos; la peluquería masculina Hermes de Valls (Tarragona) acogerá la serie 'Davant/Darrere' de Francesc Abad; el cementerio y el tanatorio de Lleida exhibirán la pieza de Fina Miralles 'Relacions' y el filme 'Granollers' de Josep Ponsatí.

En Martorell (Barcelona), dos obras de la serie 'Déus' de Ferran Garcia Sevilla se serigrafiarán los autobuses de la red municipal; en la tienda de ropa La Creadora de Manresa (Barcelona) se exhibirá el retrato que Colita hizo de Brossa en 1979; en la pastelería Sàbat de Sant Cugat (Barcelona) obras de Àngels Ribé, y en Cardedeu (Barcelona) se proyectará la película 'Carícia' de Iván Argote en diversas farmacias del municipio de forma rotativa.

"Uno de los activos del proyecto es la diversidad de piezas, espacios y tipos de interacciones que se generarán en todo el país. Seguro que la interacción del público con cada una de las obras será diferente a la que se produciría en el museo", ha asegurado el comisario.