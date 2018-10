El Macba relee su colección y busca "nuevos públicos" con la exposición 'Un siglo breve'

Publicado 03/10/2018 13:36:34 CET

Repasa el siglo XX y principios del XXI poniendo a dialogar obras emblemáticas y documentos históricos

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) relee su colección cronológicamente con la exposición dinámica 'Un siglo breve', que desde este jueves ocupará su primera planta y se mantendrá sin fecha final, cambiando periódicamente y repasando el arte del siglo XX y principios del XXI, buscando "llegar a nuevos públicos y ser un Macba más accesible".

Lo ha explicado en rueda de prensa este miércoles la presidenta de la Fundació Macba, Ainhoa Grandes, que ha dicho que se trata de "una nueva forma de leer la colección, más histórica y más accesible", que comprende de 1929 hasta la actualidad con 355 piezas --194 obras de arte y 165 documentos-- y que irá cambiando porque actualmente no tienen espacio para más obras.

El director del museo, Ferran Barenblit, ha señalado que cada sala es una microexposición dedicada a una década, una estructura que se mantendrá aunque con el tiempo se cambien los enfoques y se añadan nuevas obras --ya sea de la colección o nuevas adquisiciones--, en una muestra que "quiere generar una reacción emocional" al visitante.

"La colección se muestra desde la idea de tensión", tanto cultural como social, con las complementariedades y contradicciones entre artistas y en relación a los acontecimientos históricos, en una muestra titulada 'Un siglo breve: Colección Macba' tomando el nombre que propuso el británico Eric Hobsbawm por la velocidad de los cambios y su intensidad en este periodo.

La muestra cuenta con obras de Anni Albers, Joan Miró, Antoni Tàpies, Eugènia Balcells, Jean-Michel Basquiat, Christian Boltanski, Esther Ferrer, Eulàlia Grau, Guerrilla Girls, Hans Haacke, Raymond Pettibon, Josep Maria de Sucre y Martha Rosler, entre otras, junto a carteles de la CNT, vídeos de obreros en Barcelona que tomaron los medios del cine en 1936 y otros documentos.

50 AÑOS DE LAS PROTESTAS DE 1968

La responsable de conservación del museo, Tanya Barson, ha repasado que la exposición se inicia en 1929, cuando Barcelona acogió la Exposición Internacional, con el núcleo del itinerario en dos momentos: las protestas sociales mundiales de 1968 --que celebran 50 años-- y la muerte del dictador Franco en 1975.

Ha remarcado que han comisariado la exposición conjuntamente con el centro de documentación, y ha añadido: "No es una selección de las obras más impactantes de la colección, sino una visión de presentación que se desarrollará a lo largo del tiempo, una forma de tratar las limitaciones del espacio".

La conservadora y jefa de la Colección del Macba, Antònia Maria Perelló, ha explicado que el museo tiene en su fondo 5.248 obras, y que la exposición mostrará nueve nuevas adquisiciones, obras que tenía la colección pero no se habían presentado nunca, y otras que hacía muchos años que no se exponían, y ha puesto como ejemplo una de Boltanski que no se veía desde 1998.

EXPOSICIONES TEMPORALES Y ESPACIO

Al ser preguntado por si buscan atraer al público barcelonés, Barenbilt ha observado que han visto necesario el formato cronológico porque responde a una expectativa de los visitantes: "También creemos que permite de forma intensa relacionarse con el resto de la programación", incluyendo las exposiciones temporales, que no perderán peso porque mantienen el mismo espacio.

Sobre la "necesaria ampliación" del museo, ha asegurado que continúan trabajando, que mantienen su plan inicial y que creen que es posible, ante la necesidad de tener todo el espacio que requieren sus proyectos y obras.