La madre del bebé maltratado en Barcelona reprochó al padre que zarandeara al niño

Archivo - Fachada de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, a 1 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La madre investigada junto a su pareja por presuntas lesiones graves y agresión sexual con penetración a su bebé de 6 semanas en Barcelona le reprochó a él que, intentando hacerle una muestra de cariño, zarandeara al niño.

Así lo ha relatado este viernes ante el juez de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Barcelona el hermano del investigado, que ha señalado que fue la madre del bebé (también investigada por estos hechos), la que le explicó este episodio.

El testigo ha descrito a su hermano como una persona de gran complexión, inconsciente, torpe y con unas "manazas", pero que nunca ha tenido actitudes o reacciones violentas.

En la misma línea, los padres del investigado han asegurado que ellos no presenciaron ninguna mala acción de su hijo y que estaba muy ilusionado con la llegada del bebé.

LA FAMILIA DE ELLA

Este viernes el juez también ha tomado declaración a los padres y hermana de la madre, así como a un primo que es sanitario en el Hospital Vall d'Hebron al que le envió mensajes de 'whatsapp' para hacerle consultas relacionadas con el niño.

La familia de la madre ha asegurado que ella mostró preocupación en varias ocasiones por el estado del bebé y que les envió fotografías de las heces y de un hematoma que tenía en una mejilla.

También han explicado que el padre era "brusco" y poco cariñoso, aunque no violento, que nunca presenciaron actos de violencia por su parte, y que no encuentran una explicación para las lesiones que sufre el niño.

Además, se les ha preguntado si conocen el motivo por el que los padres visitaron varios hospitales diferentes con el niño, y por qué no acudieron desde el principio al Hospital Vall d'Hebron, en el que la madre era enfermera y donde nació la criatura.

La familia lo ha atribuido a una cuestión de intimidad y de una mala experiencia en el parto y, sobre el motivo por el que fueron a diferentes centros, lo han achacado a que en los otros centros hospitalarios no les dieron soluciones o respuestas.

LAS VISITAS DE LOS ABUELOS

Los abuelos maternos han señalado que desde que nació el bebé prácticamente no lo vieron y que en la última semana no tuvieron contacto con él porque los padres, que eran los únicos cuidadores, dijeron que querían estar tranquilos porque lloraba mucho.

El abuelo paterno también ha explicado que la última semana su hijo le dijo que era mejor que no fuera porque su mujer no se encontraba bien, pero la abuela materna ha asegurado que ella, que es una persona muy metódica, iba todos los miércoles a visitar a su nieto, incluido el de la semana previa a que lo ingresaran.

Los abuelos paternos también han explicado que durante las semanas que acudieron a visitar al niño la madre siempre estaba dormida o en la cama y que era el padre el que se ocupaba del bebé.