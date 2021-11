La madre de la menor violada en Igualada (Barcelona) pide a Sánchez que escuche a las víctimas

BARCELONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La madre de la menor de 16 años presuntamente violada en Igualada (Barcelona) al salir de una discoteca la madrugada del 1 de noviembre ha pedido este lunes al presidente Pedro Sánchez que escuche a las víctimas de agresiones sexuales "que están vivas pero destrozadas" por culpa de sus agresores.

En una carta a la que ha tenido acceso Europa Press, la mujer ha expresado que estos hechos no se pueden permitir más y ha remarcado que las mujeres quieren "vivir seguras".

"Señor presidente, ¿usted puede dormir por las noches tranquilo? Porque yo no puedo, ni podré ya mientras viva. Las familias afectadas están tomando medicación para poder dormir, las familias afectadas se enferman por tanto dolor", ha expresado.

Ha manifestado que se necesitan "leyes muy duras para acabar con esta plaga de violadores para que ninguna familia más esté rota de dolor", y ha animado a la ciudadanía a ponerse de pie para hacer justicia.

"Cuando violan a tu hija, violan a toda tu familia, le destrozan la vida a la niña y a toda la familia y a su entorno para toda la vida", ha lamentado.

También se ha dirigido a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que según ella, no se ha pronunciado, y le ha dicho: "El que calla otorga, o está conmigo o está en mi contra, si duermes tranquila no estamos en el mismo equipo. No valen palabras, valen acciones".

La madre de la víctima ha hecho un llamamiento a todo el que esté en contra de estas situaciones a "que deje su firma en los ayuntamientos de cada localidad donde resida para acabar con la plaga".