Madrid gana a Barcelona en PIB por la diferencia entre ocupados y población según Cámara de Barcelona

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El distanciamiento de Catalunya respecto al PIB per cápita de la Comunidad de Madrid, que se ha ido acentuando a lo largo de los últimos 25 años y en 2025 era de 18 puntos porcentuales, no se debe a una disminución relativa de la productividad de la economía catalana, sino al elevado número de personas que trabajan en Madrid pero que viven en otros territorios.

Así lo apunta el Informe de Coyuntura de la economía catalana elaborado por la Cámara de Barcelona y el AQR-Lab de la Universitat de Barcelona (UB), presentado este martes en la sede de la Cámara por el presidente, Josep Santacreu, y el jefe del Gabinete de Estudios Económicos, Joan Ramon Rovira.

El estudio apunta a que la divergencia se explica en su práctica totalidad por la diferencia en el ratio entre ocupados y población, cuya diferencia es de 8,2 puntos porcentuales cuando en el año 2000 las tasas eran prácticamente iguales.

"La clave es la extensión del mercado de trabajo de Madrid más allá de sus límites administrativos", ha afirmado la Cámara de Barcelona en este sentido.

SALDOS DE OCUPADOS

Concretamente, con datos de 2021, el saldo de ocupados que residen en otras comunidades autónomas era positivo en ambos casos, aunque en Catalunya suponía poco más de 42.000 personas mientras que la cifra en Madrid superaba las 221.316 personas.

Por lo que se refiere a la evolución del saldo entre 2021 y 2023, los datos indican que seguía aumentando, ya que el crecimiento fue de unas 9.600 personas en Catalunya en contraste con las más de 42.800 de Madrid.

Respecto al conjunto de España, Catalunya también pierde posiciones en PIB per cápita, pero mantiene un diferencial positivo elevado: este indicador ha pasado de representar el 121% de la media española al 114%, mientras que el diferencial de productividad se mantiene estable alrededor del 106%.

En este caso, la pérdida de posiciones se explica "por la convergencia parcial de la ratio entre la población activa y la población total del resto de España con la catalana", cuyo diferencial ha pasado de 3,7 puntos en 2006 a 2,2 en 2025.