Mahou San Miguel cifra en 326 millones su impacto en la economía catalana en 2024

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mahou San Miguel ha cifrado en 326 millones de euros su impacto en la economía catalana en 2024, un 11% más que en el año anterior, informa en un comunicado este jueves.

Son datos del informe 'Impacto socioeconómico de Mahou San Miguel en 2024' elaborado por la consultora Valora Consultores, que añade que la empresa generó 294 puestos de trabajo directos y 21.622 de indirectos en Catalunya.

El director general de la Unidad de Negocio España de Mahou San Miguel, Miguel Ángel Miguel, ha señalado que Catalunya "es una prioridad" para la empresa al ser un mercado estratégico por su peso económico, fortaleza y diversidad de su tejido hostelero y empresarial, textualmente.

"Nuestros resultados reflejan un compromiso a largo plazo que se traduce en empleo, inversión y desarrollo para la región", ha añadido.

La empresa ha recordado que cuenta con una fábrica en Lleida y oficinas en Barcelona y que su fundación ha impulsado el programa de formación profesional dual 'Creamos Oportunidades en Hostelería y Turismo' en colaboración con INS Escola de Hoteleria y Turisme.