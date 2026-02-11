Majestic Hotel Management abrirá en marzo el hotel Palacio de los Ángeles en Haro (La Rioja)

Futuro hotel de lujo Palacio de los Ángeles en Haro (La Rioja) - MAJESTIC

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La gestora hotelera catalana Majestic Hotel Management abrirá el próximo mes de marzo el Hotel Palacio de los Ángeles en Haro (La Rioja), un nuevo establecimiento de cinco estrellas gran lujo ubicado en un palacio barroco del siglo XVIII, según ha informado la compañía en un comunicado este miércoles.

El proyecto, que se integra en la "exclusiva colección" The Leading Hotels of the World, supone la recuperación de un edificio histórico en la capital del vino de Rioja, con un diseño ejecutado por Trenchs Studio; fusiona la arquitectura original con un interiorismo moderno y minimalista enfocado al confort y la conexión con el territorio.

El establecimiento cuenta con 38 habitaciones de diseño contemporáneo y un edificio anexo que alberga 10 residencias con capacidad para hasta 6 personas, pensadas para estancias más largas, familias o simplemente para aquellos que buscan mayor amplitud e independencia durante su estancia.

La propuesta gastronómica corre a cargo de los hermanos Carlos e Ignacio Echapresto (Venta Moncalvillo), galardonados con dos estrellas Michelin, una estrella verde y dos soles Repsol.

La oferta se completa con un Wine Bar; una terraza ajardinada con piscina climatizada para huéspedes; 'El Calado', un espacio subterráneo de piedra dedicado originalmente al almacenamiento de vino; y la biblioteca 'The Palace Library'.