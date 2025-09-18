Mala Rodríguez actúa por sorpresa en el Metro de Barcelona para presentar el Wimen Festival

La cantante Mala Rodríguez, durante su actuación para presentar el Wimen Festival de Barcelona, a 18 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Wimen Festival de Barcelona es un nuevo festival dedicado a la música hecha por mujeres, que c - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rapera Mala Rodríguez ha actuado por sorpresa este jueves por la tarde en la estación de Diagonal del Metro de Barcelona para presentar el Wimen Festival, que celebrará su primera edición del 1 al 26 de octubre.

En un comunicado, el festival ha explicado que con esta actuación, en colaboración con Transport Metropolitans de Barcelona (TMB), buscaban "que la música salga de los escenarios tradicionales y se encuentre con las personas en su día a día".

El objetivo del festival es transformar la escena musical y visibilizar el talento femenino, con una programación variada de conciertos, charlas, jornadas formativas y actividades culturales en diversas salas emblemáticas de la capital catalana.