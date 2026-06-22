El MAMT acoge la primera exposición fotográfica temporal de la Col·lecció Forvm

El MAMT abre la primera exposición fotográfica temporal de la Col·leció Forvm. - GENERLITAT

TARRAGONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Moderno de la Diputación de Tarragona (MAMT) acoge, desde el martes 23 de junio 'Col·leció Forvm. Sacsejar la història, transformar la fotografia', la primera exposición temporal de la colección desde que la Generalitat la adquirió el año pasado para incorporarlo a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya.

La muestra forma parte de los actos del 50 aniversario del museo y que se podrá visitar de forma gratuita hasta el 10 de enero de 2027, informa la Conselleria de Cultura en un comunicado de este lunes.

La exposición reúne 120 imágenes de 63 autores nacionales e internacionales, entre los que figuran Agustí Centelles, Colita, Joan Fontcuberta, Cindy Sherman o Thomas Ruff.

La selección actual, comisariada por Marta Dahó, aborda de manera la evolución de la fotografía contemporánea y explora la imagen como práctica artística revisando géneros como el retrato, el paisaje y el documento fotográfico.

La Col·leció Forvm fue fundada en Tarragona en 1981 por los galeristas David Balsells y Chantal Grande, y reúne un total de 1.700 obras de 310 autores captadas principalmente desde la década de los años 50 del siglo XX.