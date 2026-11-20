Jornada sobre narcotráfico, blanqueo de capitales y empresa organizada por Foment del Treball - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mandos policiales de los Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil han abogado por una "estrategia común" con sectores públicos y privados para luchar contra la amenaza del narcotráfico, cada vez más instaurada en Catalunya, y han pedido la creación de juzgados especializados para hacer frente a dicha amenaza.

Han expuesto estas ideas el jefe de la Comissaria General d'Investigació Criminal de Mossos d'Esquadra, el intendente Josep Naharro; el comandante jefe de la Unidad de Policía Judicial de la Zona de la Guardia Civil de Catalunya, Patrick Montes, y el comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional en Barcelona, David Sánchez, en una jornada sobre 'Narcotráfico, blanqueo de capitales y empresa' organizada por Foment del Treball este viernes en Barcelona.

Previo a esto, la secretaria general del Departamento de Interior de la Generalitat, Joana Ricardo, ha cifrado en 77 las investigaciones con 615 detenidos e investigados por pertenencia a organizaciones criminales este año en Catalunya, así como 4.009 detenciones por delitos contra la salud pública.

Por su parte, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha inaugurado la jornada afirmando que el narcotráfico y el blanqueo son una amenaza "intensa" sobre la economía catalana porque sus consecuencias van más allá de la actividad delictiva, y ha defendido luchar contra dichas redes para que no hagan daño a las empresas y trabajadores.

Los tres cuerpos de seguridad han abordado la situación actual del crimen organizado, más especialmente del narcotráfico en Catalunya, un lugar que se ha convertido en un "nodo estratégico" para este tipo de delincuencia por su proximidad con diversas fronteras de entrada y salida de la droga y por contar un tejido empresarial importante.

COOPERACIÓN ENTRE CUERPOS

Sánchez ha afirmado que no es suficiente con detener al 'jardinero' o el vigilante de la plantación, ya que la estrategia policial va dirigida a la organización criminal que hay detrás, y para ello es importante trabajar la cooperación entre los cuerpos de seguridad para intercambiar la información de forma mutua.

"Los traficantes no trafican para que los consumidores consuman. Trafican para ganar dinero", ha afirmado el comisario jefe, a cuya idea se ha sumado el intendente Naharro, que ha hablado de una amenaza sistémica hacia el sistema y para el normal funcionamiento de las instituciones.

Por su parte, Patrick Montes ha añadido que las prácticas del narcotráfico también acaban corrompiendo a trabajadores e incluso policías, por lo que ha lanzado un mensaje a los más jóvenes para que no antepongan el dinero a los valores más importantes de la sociedad.

OPERAN COMO EMPRESAS

Naharro ha explicado que este tipo de redes operan como empresas, y ha usado como paralelismo el anuncio del Ministerio de Agricultura de reservar el 12% de la producción de aceite de oliva ante una eventual falta de producto con prácticas del crimen organizado.

"Estamos viendo que los empresarios del crimen, debido al bajo coste de la cocaína, están comprando el kilo en la Costa del Sol a precio muy bajo y guardan una parte de la reserva para cuando el precio suba", ha afirmado el mando de los Mossos.

De cara al futuro, Sánchez ha abogado por la creación de equipos multidisciplinares que luchen conjuntamente contra esta "lacra" y Patrick ha apostado por aprovecharse de las nuevas tecnologías para controlar el dato y dejar poco espacio al crimen organizado.

RESPUESTA PENAL Y RETOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

La segunda mesa ha abordado qué tipo de respuesta penal se debe dar contra este fenómeno y cuáles son los retos de seguridad pública que deja el narcotráfico en la sociedad.

El fiscal especial antidroga de Barcelona, Gerardo Cavero, ha reconocido que el aparato judicial es eficiente por el gran número de narcopisos y cultivos de marihuana desmantelados, así como las grandes cantidades de droga incautadas en las operaciones y en el Puerto de Barcelona.

"Medio millón de plantas incautadas el año pasado por los Mossos, toneladas de cannabis cada año, hasta el punto de estar al borde de morir de éxito generando un problema de almacenaje", ha ironizado el fiscal.

También ha hablado de cómo ha evolucionado la marihuana durante los últimos años y el gran trabajo de los narcotraficantes para modificar el THC de esta droga, cuyo índice se ha multiplicado por 10 en los últimos años: "Los narcos están bien abastecidos de ingeniería agronómica, producen moléculas que no están fiscalizadas e impide por la seguridad jurídica ir ante un tribunal", ha lamentado el fiscal respecto al incremento de nocividad de esta droga.

CORROMPE LA ECONOMÍA LEGAL

Por su parte, el delegado en Barcelona de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Ricardo Sanz-Gadea, ha explicado que hay diversas sentencias recientes que demuestran que la infiltración que tiene el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico genera consecuencias negativas sobre la economía legal.

Ha puesto de ejemplo un caso en el que los grandes beneficios de la actividad ilícita permitió a los autores comprarse un gimnasio en el Eixample de Barcelona y crear una empresa de cosméticos con franquicias por España, demostrando así la diversidad que pueden llegar a ofrecer los beneficios ilícitos.

"El blanqueo en general supone una afectación importantísima en la economía de mercado. Nadie sabe cuál es la cifra negra", ha dicho refiriéndose al dinero que se obtiene de actividades relacionadas con el narcotráfico.

CONSECUENCIAS DE LA MARIHUANA

Por su parte, el exsubdirector general de drogodependencias de la Generalitat, Joan Colom, ha explicado que el porcentaje de consumo habitual de marihuana entre adolescentes se sitúa en el 16%.

Colom ha puesto el foco sobre las graves consecuencias que puede provocar esta sustancia, a menudo concebida como inocua, pero que acaba generando adicción y puede poner en peligro la salud pública.