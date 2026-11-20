Nueva tienda de Mango Home en la Región de Murcia. - MANGO

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mango ha abierto la primera tienda de su línea de hogar Mango Home en la Región de Murcia, con la que ha alcanzado las 12 tiendas físicas en España, informa en un comunicado este viernes.

El local está ubicado en la planta baja del centro comercial Nueva Condomina, cuenta con una superficie de 350 metros cuadrados y una plantilla de 12 trabajadores.

En el interior de la tienda, Mango ha recreado todas las estancias de la casa, y en el exterior, el local presenta una fachada totalmente acristalada, "una tipología inédita que la firma no había implementado hasta ahora en centros comerciales".

La apertura es la última prevista por la compañía para este año, con la que culmina el plan de expansión para el ejercicio.

En este sentido, la directora de Mango Home, Nuria Font, ha explicado que la llegada de la línea de hogar a Murcia es "el hito perfecto para culminar un gran año de expansión en todo el país".