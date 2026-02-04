Mango patrocina la 40 edición de los Premios Goya 2026 en Barcelona

Archivo - Fachada de una tienda de Mango. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mango ha llegado a un "acuerdo estratégico" con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España para convertirse por primera vez en uno de los patrocinadores principales de la 40ª edición de los Premios Goya, que se celebrarán el 28 de febrero en el Auditorio del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (Auditori Fòrum - CCIB).

La marca "jugará un papel clave en la estética de la ceremonia al vestir a diferentes personalidades del mundo del cine, además de a embajadores oficiales y amigos de la firma, quienes proyectarán su esencia a través de diseños de etiqueta de la firma durante el paso por la alfombra roja", informa este miércoles en un comunicado.

Mango llevará a cabo varias acciones de promoción en sus redes sociales y en tiendas "emblemáticas" de la ciudad como la decoración de sus escaparates con la iconografía oficial de los premios, y estará presente en el photocall de la alfombra roja y en todas las actividades previas y acciones urbanas previas a la gala.

"Con esta colaboración queremos poner en valor el cine español en el contexto de su celebración más importante, que este año tendrá lugar en Barcelona con motivo de los 40 años de historia de los Premios Goya", ha asegurado la Global Chief Communications and Corporate Affairs en Mango, Doris Casares.

La iniciativa se enmarca dentro del plan estratégico 4E de Mango, concretamente en su primera "E", Elevate, que busca "ofrecer una propuesta de valor diferencial de la compañía y elevar su posicionamiento de marca, vinculándola a la industria del cine".