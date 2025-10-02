La manifestación por la Flotilla en Barcelona se salda con 2 detenidos y 14 mossos con contusiones

Un grupo de personas durante una concentración en apoyo a la Global Sumud Flotilla, en la Plaza de la Carbonera, a 2 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas este jueves por la tarde en Barcelona en el marco de la manifestación en señal de rechazo a la interceptación de la Global Sumud Flotilla por el Ejército israelí, a la que han asistido 15.000 personas en el momento de mayor afluencia, ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Según el balance provisional, a estas dos personas arrestadas por desórdenes públicos, daños, tenencia de artefactos incendiarios y atentado contra los agentes de la autoridad se les suma un investigado por los mismos motivos.

Además, 14 agentes de los Mossos han sufrido contusiones de diversa consideración, en principio leves, a causa del lanzamiento "masivo" de objetos y dos de ellos han tenido que ser trasladados al CUAP de Manso, donde se les ha realizado una valoración.