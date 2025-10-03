La manifestación por Palestina en Barcelona se salda con 3 denunciados y 6 mossos heridos leves

Antidisturbios de los mossos d'escuadra se enfrentan a los manifestantes, durante una manifestación a favor de Palestina, a 3 de octubre de 2025, en Barcelona (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han denunciado a tres personas por desórdenes públicos este viernes por la tarde en Barcelona en el marco de la manifestación por Palestina y de rechazo a la interceptación de la Global Sumud Flotilla por el Ejército israelí, a la que han asistido unas 2.000 personas, ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Según el balance provisional, durante la protesta 6 agentes de los Mossos han resultado heridos leves a causa del lanzamiento de piedras y objetos.

Durante la manifestación no ha habido ningún detenido, pero sí "diversos daños" en vehículos policiales, según han indicado las mismas fuentes.