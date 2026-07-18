La manifestación del Pride en Barcelona cuenta con Collboni, Urtasun, Dalmau y Menor

Collboni y Gal antes de la manifestación - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La manifestació del Pride Barcelona 2026 de este sábado cuenta entre sus asistentes con el alcalde, Jaume Collboni; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y los consellers de la Generalitat Albert Dalmau (Presidencia) y Eva Menor (Igualdad).

También se ha visto en el punto de partida a la teniente de alcaldía Maria Eugènia Gay; a la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany; a la copresidenta de Grupo Verdes/ALE en el Parlamento Europeo Terry Reintke, y al presidente del comité organizador del Pride Barcelona, Ferran Poca, entre otros.

Este año la marcha tiene el lema 'Todas las realidades, un solo orgullo' y ha partido sobre las 18.00 de la plaza Universitat, desde donde recorre la Gran Via hasta el Arc de Triomf, lugar de lectura del manifiesto y de varios conciertos.