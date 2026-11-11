Un manifestante herido leve en un atropello durante un piquete en un acceso a Tarragona

Carteles sobre la huelga general - David Zorrakino - Europa Press

TARRAGONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un manifestante durante la huelga general ha resultado herido leve por contusión tras atropellarle un vehículo cuando participaba este miércoles por la mañana en un piquete en un acceso de Tarragona.

Le ha atendido el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y se le ha trasladado al Hospital Joan XXIII de Tarragona, donde se le ha realizado un TAC que ha confirmado la levedad de la contusión, informan fuentes de la Conselleria de Salud de la Generalitat a Europa Press.

Desde primera hora, manifestantes han cortado los puentes del Francolí, el de Joan XXIII y el acceso a Tarragona por la zona de Parc Central.