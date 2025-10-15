Manifestantes queman contenedores en Barcelona durante la movilización por Palestina

Los Bombers apagan contenedores incendiados durante la manifestación en favor de Palestina. - ALBERTO PAREDES-EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de manifestantes ha quemado varios contenedores en la calle Tarragona de Barcelona, después de que la manifestación por Palestina se iniciara a las 18.00 horas ante la estación de Sants con previsión de llegar al consulado de Israel.

Los Bombers de Barcelona se han desplazado hasta el lugar para apagar el fuego y tratar de restablecer la circulación tras el paso de la manifestación.

En total, unas 15.000 personas, según cifras oficiales de la Guardia Urbana, y más de 50.000 según los organizadores, protestan por las calles de la ciudad para "poner fin al genocidio en Gaza", después de jornada de huelga convocada por diversos sindicatos.