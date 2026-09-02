Manresa (Barcelona) guarda un minuto de silencio por el asesinato de un hombre de 45 años el martes

Minuto de silencio en Manresa - EUROPA PRESS

MANRESA (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Manresa (Barcelona), Marc Aloy, ha lamentado el asesinato de un vecino de 45 años de Castellnou de Bages (Barcelona) la madrugada del martes y ha anunciado que el consistorio se personará como acusación popular en la causa.

El líder municipal, acompañado del conseller de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler, de la delegada del Govern en la Catalunya Central, Èlia Tortolero, y de representantes municipales ha presidido un minuto de silencio a las 12.00 horas frente al Ayuntamiento.

"Es obvio que algo ha fallado. Sabemos que los autores no era la primera vez que delinquían", ha dicho Aloy.

Ha asegurado que la ciudad está empleando todas las herramientas que tienen a su alcance, pero ha añadido que si la justicia "no es rigurosa e impecable con los culpables, existe un grave problema".

También ha llamado a todas las formaciones políticas a "hacer piña" para mostrar una condena conjunta, rotunda y sin grietas ante unos hechos tan graves que han golpeado la ciudad: "Estamos, estaremos y llegaremos donde sea necesario".