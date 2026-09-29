Se mantiene el aviso por el episodio de lluvias en Catalunya, con 1.768 llamadas al 112

Varias personas caminan por la calle en el barrio de Canyelles-Nou Barris, a 29 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 656 llamadas hasta las 12 horas de este martes, 29 de septiembr - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat mantiene en alerta el plan Inuncat en Catalunya por las lluvias que todavía se pueden mantener en las próximas horas, con menor intensidad, y por las incidencias que aún quedan por resolver, después que el teléfono de emergencias 112 recibiera 1.768 llamadas, informa en un comunicado.

Hasta las 21, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 1.768 llamadas por incidencias relacionadas con las lluvias: un 34% se ha registrado en el Barcelonès y un 28% en el Vallès Occidental, y la franja con más avisos fue entre las 11 y las 12 horas.

La alerta se prevé darla por finalizada este miércoles por la mañana, tras unas lluvias intensas que en las últimas horas del martes, tal y como preveía el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), que se han desplazado al noreste, especialmente en la comarca del Baix Empordà (Girona).