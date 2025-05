Manu Chao abrirá el Sons del Món en su edición "más internacional" con The Beach Boys y Trueno

Habrá conciertos de Kool & The Gang, Andrea Motis y Judit Neddermann

GIRONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Manu Chao abrirá el 18 festival Sons del Món, que se celebrará del 5 de julio al 10 de agosto en La Ciutadella de Roses (Girona) y en bodegas de la DO Empordà, en su edición "más internacional" con un cartel que incluye a The Beach Boys, Trueno, Zaz y Kool and The Gang.

El concierto de Zaz será el 25 de julio para avanzar canciones de su nuevo disco; el 26 será el turno de The Beach Boys; el 3 agosto de Trueno y el 8 de Kool and The Gang, informa la organización en un comunicado este jueves.

La programación de la Ciudadella se completará con nombres como Rozalén (el 1 de agosto) que ofrecerá un concierto para despedir su gira 'El Abrazo'; el concierto conjunto de Sopa de Cabra y Els Pets el 2 de agosto; y Rosario (el 7 de agosto) que presentará su último disco 'Universo de ley'.

El 9 de agosto será la actuación de Ja T'ho Diré para celebrar los 30 años de 'Moviments Salvatges' y el concierto conjunto de Mushka y los Figa Flawas tendrá lugar el 10 de agosto.

OTROS CONCIERTOS

En cuanto a la programación en bodegas del Empordà, se iniciará con el concierto de Manu Chao el 5 de julio en la bodega Empordàlia, que actúa "por primera vez" en el festival.

El cartel de propuestas en las bodegas se completa con los conciertos de Andrea Motis y Josep Traver el 12 de julio en la bodega Martín Faixó; Judit Neddermann y Pau Figueres el 19 de julio en la bodega Vinyes dels Aspres; y la actriz y cómica Judit Martín el 18 de julio en La Vinyeta.

El festival también ha hecho un "primer avance" de la programación del 'village' de la Ciutadella de Roses con las actuaciones ya confirmadas de Los Niños Jesús --la banda de versiones del periodista Jordi Évole-- y de Manu Guix, y la celebración de una fiesta 'remember' de la discoteca Picasso.