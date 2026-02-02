Manuel Valls y Trias encabezan la presentación de la fundación Emet-Verdad contra el antisemitismo

El exalcalde de Barcelona Xavier Trias durante el acto de presentación de la fundación Emet-Verdad - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

También forma parte como patrono de la organización el senador del PSC Gabriel Colomé BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La fundación Emet-Verdad se ha presentado este lunes en Barcelona con el objetivo de "luchar contar el antisemitismo", con el exprimer ministro francés Manuel Valls; el exalcalde de Barcelona Xavier Trias y el senador del PSC Gabriel Colomé como patronos.

El acto de presentación se ha llevado a cabo este lunes por la tarde en el Saló del Tinell de Barcelona con la participación de Valls, Trias y Colomé; el historiador Adrià Fortet; el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, David Obadía; el presidente de la Comunidad Judía de Barcelona, Raymond Forado, y el director general del centro Sefarad-Israel, José Thovar Lozano.

Además, al acto han asistido, entre otros, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, el exconseller de la Generalitat Santi Vila; el diputado del PP en el Congreso Nacho Martín Blanco; el senador del PP Juan Milián; el diputado de ERC en el Parlament Carles Campuzano y la periodista y escritora Pilar Rahola, que ha recibido un reconocimiento por su "compromiso firme" contra el odio.

La fundación se define como "de carácter plural, independiente y transversal" y desarrollará actividades destinadas a la promoción de la tolerancia, el respeto y la convivencia para combatir el antisemitismo y otras formas de odio mediante iniciativas de sensibilización, educación e intercambio cultural.

VALLS

Valls ha destacado que "el antisemitismo no es solo el problema de los judíos" sino que, a su parecer, es un problema para toda la sociedad y ha añadido --textualmente-- que no se equivocan de debate porque están en contra de todo tipo de racismo y discriminación.

Así, ha dicho que no se pueden negar las víctimas palestinas en el conflicto en Gaza, pero ha asegurado que "no es un genocidio, ni en sus objetivos ni en sus intenciones".

También ha llamado a los estados a "proteger a los judíos" incorporando en las leyes el antisionismo como forma de antisemitismo, en sus palabras.

TRIAS

Por su parte, Trias ha reivindicado que esta fundación pretende "sumarse a la tarea imprescindible de la lucha contra el antisemitismo" y ha recordado que Barcelona, según él, tiene una larga historia de relación con la comunidad judía.

Ha expuesto que la organización pretende contribuir a la paz y ha dicho que "hacen falta espacios que puedan entender la complejidad del mundo", añadiendo que se debe contribuir a que los israelíes y los palestinos puedan vivir en paz, textualmente.

"Incluso criticar las políticas de un gobierno cuando estas vulneran los derechos humanos y la legalidad internacional", ha añadido.

PATRONOS Y PARTICIPANTES

Colomé, como patrono de la fundación, ha llamado a "evitar confundir antisemitismo con el Estado de Israel" y ha sostenido que el antisionismo, a su parecer, es una forma de antisemitismo.

Por otro lado, Forado ha destacado que la fundación "nace para defender la convivencia y la verdad" y Obadía ha calificado el momento actual como especialmente preocupante para la comunidad judía y ha llamado a la acción firme contra el antisemitismo, textualmente.

Thovar ha alertado de un "incremento del 61% de los delitos de corte antisemita" y ha afirmado que son los delitos de odio que más crecen en el Estado, textualmente, mientras que Fortet ha defendido divulgar la historia del pueblo judío para evitar que se produzcan episodios de persecución, en sus palabras.