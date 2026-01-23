El maquinista del tren en Gelida (Barcelona) solo tuvo 5 segundos para frenar antes de chocar

Operarios trabajan en la retirada del tren de Rodalies accidentado entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida, a 22 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La 'caja negra' del tren de la línea R4 de Rodalies, que este martes chocó con un muro de hormigón que cayó sobre la vía a la altura de Gelida (Barcelona), indica que el maquinista solo tuvo cinco segundos desde el inicio de la frenada hasta que se produjo la colisión.

Así lo recoge un comunicado de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) consultado por Europa Press este viernes, que plantea como hipótesis que el tren llegó al lugar en un momento en el que el muro se estaba desplomando, pero los datos se deberán contrastar con los registros del Puesto de Mando que se solicitarán a Adif.

El maquinista "dispuso de muy poco tiempo y distancia para frenar (unos cinco segundos desde el inicio de la frenada a la colisión, recorriendo alrededor de 50 metros)", indica textualmente el informe sobre los hechos, que provocaron la muerte de un becario en prácticas que iba en la cabina del tren.

"Este planteamiento resulta compatible con la posición final del tren y el muro, y con el escaso tiempo de reacción del que dispuso la tripulación del tren", declara el informe, que añade que esta información se debe considerar como provisional a la espera de datos pendientes y de otras actuaciones de la investigación.

EMPUJE DEL AGUA

El primer informe de la CIAF también acredita que el muro se desplomó por efecto del empuje del agua acumulada, producto de las intensas lluvias que se produjeron el día del accidente y en jornadas anteriores.

Si bien esta es una de las principales hipótesis, en las próximas fases se estudiarán el diseño u estado del muro, los elementos de drenaje de la obra de tierra en ese punto de la AP-7 y las intervenciones e inspecciones realizadas anteriormente.

A LA ESPERA DEL INFORME FINAL

No obstante, las conclusiones de la investigación serán establecidas en el informe final, y dicho documento subraya que las hipótesis mencionadas "no se deben considerar concluyentes".

Además de la víctima mortal, resultaron heridas graves cinco personas, entre ellas el maquinista del tren y dos en formación, y otras 36 quedaron heridas leves.