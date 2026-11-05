La Marató de 3Cat 2025 permite impulsar 38 proyectos de investigación de 91 equipos expertos en cáncer

Foto de familia de la entrega de ayudas de La Marató de 3Cat 2025. - 3CAT

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Marató de 3Cat 2025, que recaudó 14,4 millones de euros, permitirá impulsar 38 proyectos de investigación liderados por 91 equipos expertos en cáncer, informa 3Cat en un comunicado de este jueves.

Los 38 trabajos (seleccionados de acuerdo con el Patronato de la Fundación a propuesta de la Comisión Asesora Científica) son los más bien valorados de los 201 que se presentaron a la última convocatoria de ayudas a la investigación.

La Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (Aquas), de la Conselleria de Salud, coordinó un proceso de evaluación internacional en el que participaron 169 expertos en cáncer y valoraron los proyectos en función "de su calidad y metodología, relevancia científica, sanitaria y social, y valor innovador y transformador".

Los 91 equipos han recogido los galardones en un acto este viernes con la consejera de la CCMA-3Cat y vicepresidenta del Patronato de la Fundación La Marató, Carme Figueras; el director de la Fundación, Lluís Bernabé; la doctora e investigadora del Clínic-Idibaps, Cristina Fillat, y dos testimonios de la pasada edición del programa.

Figueras ha destacado la "intensa campaña de sensibilización que se extiende a lo largo de los meses con una profunda huella en la sociedad".

Por su parte, Bernabé ha insistido en que el acto de hoy hace oficial el traspaso de unos recursos de "personas generosas" destinado a curar y mejorar la vida de otras personas que nunca conocerán.