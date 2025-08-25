En marcha un dispositivo policial contra el 'top manta' en Roses (Girona) con 250 agentes

GIRONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de Roses (Girona) han activado este lunes por la mañana un dispositivo contra el 'top manta' con 250 agentes.

"En marcha un amplio dispositivo conjunto", ha anunciado el cuerpo policial catalán sobre las 8 de la mañana en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El objetivo es "luchar contra el top manta y los delitos contra la propiedad industrial y la falsificación de marcas en la población de Roses".