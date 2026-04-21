En marcha un operativo en Tarragona y Granada para desmantelar una red de tráfico de marihuana

Una agente de la Guardia Civil y otro de los Mossos d'Esquadra en un operativo conjunto contra una red de tráfico de marihuana - MOSSOS D'ESQUADRA

TARRAGONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil están llevando a cabo este martes por la mañana un dispositivo policial en Tarragona y Granada para desmantelar una red criminal presuntamente dedicada al cultivo de marihuana y al blanqueo de capitales.

El dispositivo ha empezado a las 9.30 horas y se lleva a cabo de forma paralela al de Lleida, sin tener nada que ver uno con el otro a pesar de dedicarse al tráfico de marihuana ambas, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press y explican en un comunicado.

El dispositivo cuenta con cerca de 100 efectivos de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), unidades especializadas en delitos económicos, Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), Policía Científica, Unidad Canina, Sala Central y Unidad de Seguridad Ciudadana.

Se contemplan diversas entradas y registros en inmuebles de Tarragona, Torredembarra, Salou y Granada.

Además, se están investigando diversas empresas que pueden estar vinculadas con el entramado criminal, y el caso está bajo el secreto de las actuaciones.