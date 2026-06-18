En marcha la primera estación de comunicaciones con satélites de Catalunya con actividad industrial

Vista panorámica del Observatori del Montsec - CONSELLERIA DE EMPRESA

LLEIDA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teleport de Sant Esteve, ubicado en el Observatori del Montsec (OdM), en la provincia de Lleida, y promovido por el Govern en colaboración con el Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), ha iniciado su actividad con la puesta en marcha de su primera estación de comunicaciones con satélites que acoge actividad industrial.

De esta forma, Catalunya dispone por primera vez de una infraestructura "plenamente equipada para la operación de satélites y con capacidad de acoger actividad industrial del sector espacial", informa la Conselleria de Empresa de la Generalitat en un comunicado este jueves.

La secretaria de Políticas Digitales de la Generalitat, Maria Galindo, ha asegurado que "el Teleport de Sant Esteve es una infraestructura clave para hacer crecer el sector espacial catalán, capacitarlo, y hacerlo más competitivo en un mercado global en crecimiento, puesto que permite dar servicio tanto a escala catalana como internacional".

Asimismo, ha calificado la estación como "un activo estratégico de país que refuerza la apuesta del Govern, a través de la Estratègia Catalunya Espai 2030, por impulsar un sector espacial innovador, competitivo y con capacidad industrial".

LICITACIÓN

La licitación de la estación de comunicaciones se adjudicó en julio de 2024 a Leaf Space, empresa italiana con oficina en Catalunya y "referente internacional" en servicios de conectividad satelitaria, con una de las redes de antenas más extensas del mundo.

Leaf Space ha instalado y opera la estación terrestre del Teleport y ha integrado la antena en su red global, que da servicio a satélites en todo tipo de órbitas.