Maria Martinez Bayona dirige la distópica 'The End of It': "La ciencia ficción es un espacio rico"

Archivo - Escena de 'The End of It' de Maria Martinez Bayona - LLUÍS TUDELA/FESTIVAL DE SITGES - Archivo

Se proyecta en el Festival de Sitges y está protagonizada por Rebecca Hall

SITGES (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)

La directora catalana afincada en Londres Maria Martinez Bayona debuta en el largometraje con la distópica 'The End of It', que se proyecta en la Sección Oficial Fantastic del Festival de Sitges, ambientada en un futuro donde la inmortalidad es una realidad: "La ciencia ficción es un espacio rico para hablar de temas profundos, trascendentales, de una forma metafórica y poética".

"Me gusta el género como plataforma para contar", ha explicado la directora este martes en rueda de prensa, y ha dicho que en esta ha querido contar los síntomas y obsesiones de la actualidad, qué hacer sentir a uno vivo y qué quiere decir creatividad y legado.

En la película, Claire (Rebecca Hall), una reconocida artista reconvertida en joyera de lujo, está harta de su existencia, y justo antes de cumplir 250 años decide poner fin a una vida consumida por el aburrimiento, en un retrato del miedo contemporáneo a la decrepitud del cuerpo.

'The End of It', una coproducción entre España, Reino Unido y Noruega, cuenta con un reparto, en el que además de Rebecca Hall, se encuentran Noomi Rapace, Gael García Bernal, Beanie Feldstein y David Verdaguer, un plantel que la directora ha considerado "muy instintivo".

La directora ha considerado que existe "un punto de saturación, de consumir mucha información sin procesarla y madurarla" en la sociedad actual, y ha dicho que la madurez viene de la reflexión y no de la acumulación de experiencias.

La actriz Noomi Rapace ha explicado que su personaje es la hija de 180 años de Rebecca Hall, y ha dicho que los hijos siempre son "los niños de la madre", por lo que se volvió a sentir como una niña durante el rodaje.

Preguntadas por si optarían por la inmortalidad en caso de tener acceso, ambas han dicho que no, y la director ha asegurado que acabaría "aburrida y atrapada, sin estímulos", como lo que le sucede a la protagonista, mientras que Rapace ha subrayado que el sentido de la vida es ir añadiendo capítulos y que acabaría siendo plano no envejecer.