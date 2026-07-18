Maria Mercè Martorell volverá a ser alcaldable del PP por Tarragona

Maria Mercè Martorell - PP

TARRAGONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité Electoral Nacional del PP de este sábado en Santiago de Compostela ha elegido a Maria Mercè Martorell para que vuelva a ser candidata a la Alcaldía de Tarragona en 2027.

Precisamente el día en que Tarragona asume la Presidencia del Grupo Ciudades Patrimonio, Martorell ha dicho durante el Comité Electoral que acepta ser candidata para su ciudad, "la única en la actualidad declarada Patrimonio Mundial en Catalunya".

"Aún nos define la frase del historiador romano Lucio Florus de hace más de 2000 años cuando dijo que Tarragona es la ciudad de la eterna primavera", ha añadido.

También ha afirmado que "mucho del que hoy hace grande Tarragona se consiguió cuando el PP gobernó, con responsabilidad, ambición y aprecio por la ciudad".

Martorell fue teniente de alcalde (1999-2007), "responsable de la gestión de la candidatura" ante el Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco que consiguió la declaración de Tarragona como Patrimonio Mundial (2000), y el PP destaca que consiguió la incorporación al Grupo de Ciudades Españolas Patrimonio (2006), el hermanamiento con Pompeya y la protección patrimonial de espacios como Tabacalera y Ca la Garsa.