María Guillamón, nueva responsable de seguridad de la información de CaixaBank Tech

La responsable de seguridad de la información de CaixaBank Tech, Marina Guillamón- CAIXABANK

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha reforzado su estructura de ciberseguridad con el nombramiento de María Guillamón como nueva responsable de seguridad de la información de su filial tecnológica CaixaBank Tech, informa en un comunicado este martes.

La entidad ha creado una nueva unidad especializada en ciberseguridad en CaixaBank Tech, especializada en el desarrollo de innovación y de tecnología para las diferentes áreas de actividad del grupo financiero.

Guillamón trabajará de forma coordinada con el responsable de seguridad de la información del Grupo CaixaBank, Alberto Rosa.

El nuevo equipo tiene el objetivo de reforzar las capacidades internas con el fin de incorporar la visión de la ciberseguridad a todas las fases de los nuevos proyectos tecnológicos.

CaixaBank apuesta por integrar la ciberseguridad como un componente fundamental en el desarrollo de innovación y en la creación de nuevas soluciones y servicios.