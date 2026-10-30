Marina López gana el 46 Premi Casero de narrativa breve con 'Un camp d'asfòdels'

Las escritoras Marina López Planella y Gemma Busquets - UNIVERS

GIRONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora Marina López Planella ha ganado el 46 Premi Casero de narrativa breve con 'Un camp d'asfòdels', y la escritora y periodista Gemma Busquets ha resultado finalista con 'Un rastre de plomes', informa este viernes el sello Univers en un comunicado.

'Un camp d'asfòdels', título provisional de la novela, explica la investigación de la protagonista, Maria, una bióloga que trabaja en la Costa Brava estudiando las algas del fondo marino, de su pasado familiar.

Maria, que ha sufrido un trastorno vital, decide hacer un viaje hace el pueblo de Granada donde se encuentra la fosa común de la posguerra para recuperar la memoria de su bisabuelo, en una 'road-movie' con un ex amante de juventud en el que espera reencontrarse a si misma.

En lo que se refiere a la obra finalista, la periodista de 'El Punt Avui' Gemma Busquets, que ha investigado a las mujeres durante la República, explica la historia de una maestra que fue deportada a Peratallada, Dolores Alonso Burgui.

Un total de 42 obras originales se han presentado a esta edición del Premi Casero y la entrega se ha celebrado este viernes en la Sala La Planeta de Girona.