La Marina Port Tarraco registra su "máxima" ocupación operativa en octubre, con 25 embarcaciones

Imagen de la Marina Port Tarraco - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Marina Port Tarraco registró el pasado 28 de octubre su "máxima" ocupación operativa histórica, del 97,4%, con 25 embarcaciones amarradas, informa el Port de Tarragona en un comunicado este martes.

La infraestructura ha detallado que la evolución de la marina, especializada en grandes embarcaciones, ha seguido una "tendencia positiva" en 2026, con una ocupación operativa media del 55,2% entre el 1 de enero y 28 de octubre, frente al 42,5% del mismo periodo del año anterior, y en septiembre y octubre la ocupación media se ha situado en el 69,8% y 92,5%, respectivamente.

En total, Port Tarraco dispone de 32 posiciones de amarre para yates de hasta 160 metros de eslora, y la actividad combina desde escalas de corta duración, especialmente en la temporada de verano, con otras más largas en la primavera y el otoño vinculadas al mantenimiento y reparación de las embarcaciones.

A cierre de 2025, se registraron 52 estaciones registradas, y una media de 250 tripulantes mensuales, a los que se añaden técnicos, contratistas y proveedores que intervienen en las embarcaciones.

En este sentido, el Port de Tarragona ha afirmado que la presencia de estas embarcaciones "genera actividad económica más allá de las instalaciones portuarias", en sectores como la restauración, el comercio y alojamiento, a la vez que entre las empresas y profesionales de la zona.